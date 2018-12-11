السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 31 طنًا من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في مديريتي خور مكسر والمعلا بمحافظة عدن



عدن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 31 طنًا من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في مديريتي خور مكسر والمعلا بمحافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.

واستفاد من المشروع 2,460 فرداً من نازحي الحديدة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع متنوع.

// انتهى //

16:40ت م

0193



عدن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 31 طنًا من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في مديريتي خور مكسر والمعلا بمحافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.واستفاد من المشروع 2,460 فرداً من نازحي الحديدة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع متنوع.// انتهى //16:40ت م0193

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