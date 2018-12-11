السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم دفعات جديدة من أدوية الغسيل الكلوي لمحافظتي الحديدة وإب



عدن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتسليم دفعات جديدة من أدوية الغسيل الكلوي لمحافظتي الحديدة وإب اليمنيتين.

وجرى تسليم مركز أمراض وجراحة الكلى في مديريتي زبيد و القناوص بالحديدة 5,000 غسلة كدفعة أولى، و مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة إب 7,500 غسلة.

وثمّن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل, الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي باليمن عمومًا ومحافظة الحديدة خصوصًا، من خلال توفيره الكثير من الخدمات الصحية النوعية التي تلبي حاجات المرضى المهمة، ومنها مشروع الإمداد المائي ومشروع العيادة الطبية المتنقلة في الحديدة.

وتأتي هذه المساعدات الطبية ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتأمين مراكز الغسيل الكلوي في عموم محافظات الجمهورية اليمنية بكافة الأدوية والمستلزمات والمحاليل اللازمة، والتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين أصبحوا يعانون الأمرّين جراء التردي بالخدمات الصحية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية.

// انتهى //

16:23ت م

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عدن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتسليم دفعات جديدة من أدوية الغسيل الكلوي لمحافظتي الحديدة وإب اليمنيتين.وجرى تسليم مركز أمراض وجراحة الكلى في مديريتي زبيد و القناوص بالحديدة 5,000 غسلة كدفعة أولى، و مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة إب 7,500 غسلة.وثمّن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل, الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي باليمن عمومًا ومحافظة الحديدة خصوصًا، من خلال توفيره الكثير من الخدمات الصحية النوعية التي تلبي حاجات المرضى المهمة، ومنها مشروع الإمداد المائي ومشروع العيادة الطبية المتنقلة في الحديدة.وتأتي هذه المساعدات الطبية ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتأمين مراكز الغسيل الكلوي في عموم محافظات الجمهورية اليمنية بكافة الأدوية والمستلزمات والمحاليل اللازمة، والتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين أصبحوا يعانون الأمرّين جراء التردي بالخدمات الصحية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية.// انتهى //16:23ت م0187

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