الدمام 04 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان وعددا من منسوبي المدينة.
واطلع سموه على مشروع إنشاء أول محطة نووية في المملكة والتنسيق بين الجهات.
من جانبه قدم الدكتور خالد السلطان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته وحرصه ومتابعته لمشاريع المدينة , سائلاً الله العلي القدير التوفيق للجميع.
// انتهى //
16:16ت م
0184
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .