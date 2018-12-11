شكرا لقرائتكم خبر عن 36 خبيراً عالمياً يناقشون تطوير إدارة المشاريع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

يناقش 36 متحدثا وخبيرا واستشاريا عالميا ومحليا اخر المستجدات العالمية في إدارة المشاريع وذلك خلال فعاليات مؤتمر ادارة المشاريع الذي ينظمه فرع معهد إدارة المشاريع بالمملكةPMI-KSA في فندق كراون بلازا الرياض يوم الثلاثاء القادم.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية المهندس نبيلة التونسي أن المؤتمر يهدف الى مناقشة الموضوعات التي تتوافق مع التطلعات الحديثة التي تسعى لها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية كمشروع نيوم و مشروع القدية و مشروع البحر الاحمر و مشروع امالا وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وقالت التونسي أن المؤتمر سوف يناقش اخر المستجدات من خلال ثلاث مسارات رئيسية وهي: إدارة المشاريع الفعالة، ومشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع التجديدية ومشاريع المياه الذكية، بالإضافة الى أربعة ورش عمل:هي فن القيادة للمرأة المحترفة ضمن رؤية 2030 . وإدارة المشاريع الحديثة باستخدام تحليلات الأعمال والبيانات الكبيرة. واستراتيجية تطوير المشاريع للاستثمارات الجديدة بالتوافق مع تحديات ومبادرات رؤية 2030. و إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفعالية.

واشارت التونسي إلى أن المؤتمر سيساهم في رفع مهارات العاملين في مجال ادارة المشاريع كما سيكون فرصة لجميع المهتمين والعاملين لحضور المؤتمر والاستفادة مما يطرح و يناقش خلال جلسات المؤتمر العلمية وورش العمل، وتشجيعا لنشر المعرفة ونشر ثقافة وعلم إدارة المشاريع.