شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 48 مخالفة صحية بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الهجري الجاري، جولات تفتيشية ميدانية على المحلات والمنشآت الغذائية.

وكشف رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبيه, أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في تاروت خلال تلك الفترة، شملت زيارة 345 محلا، وأسفرت عن إغلاق 3 محلات، واحتساب 48 مخالفة صحية، وإنذار 115 محلا، وفرض غرامات مالية، ومصادرة 232 كيلوجرام و10 لترات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة.

وأوضح أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدوده، مشيداً بجهود مراقبي البلدية من اجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الاسواق والمحلات.

وأضاف آل عبيه، أن البلدية قامت خلال الفترة المذكورة بنقل 2520 مترا مكعبا من النفايات، و 144 ردا من الأنقاض من تاروت، كما تم فرض غرامات مالية، وتوجيه 276 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم تفاديا لفرض غرامات مالية.