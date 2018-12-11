شكرا لقرائتكم فيديو.. نائب أمير الرياض يكافئ الرائد الوادعي وأبطال المهمة الأمنية في وادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كافأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر وعددا من المشاركين في العملية.

واطمأن نائب أمير الرياض على صحة الرائد الوادعي واستمع منه عن شرح لسير العملية وكيف تمت المواجهة بين رجال الأمن والمتورطين في العملية.

وشكر نائب أمير الرياض البطل الوادعي وزملاءه مشيدًا بدورهم البطولي في هذه العملية ومشددًا على ضرورة التصدي لهذه الجرائم.

يذكر أن الأمير محمد بن عبدالرحمن كان قام أمس بزيارة للرائد الوادعي في مستشفى قوى الأمن ، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود ومدير دوريات أمن منطقة الرياض العميد على بن محمد القحطاني .

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