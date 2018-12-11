شكرا لقرائتكم القيادة تعزي الرئيس السوداني في ضحايا تحطم طائرة القضارف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى لهم الرحمة، وراجياً للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

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