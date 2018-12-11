شكرا لقرائتكم فيديو.. #السنة_الرابعة_لبيعة_مليكنا .. الملك سلمان وعد فأوفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - “سنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها .. وسنواصل بمشيئة الله الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا” هكذا استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خطبة البيعة وهكذا أوفى بكل ما تعهد به.

4 سنوات في عهد الملك سلمان شهدت إنجازات تعادل 40 عامًا على المستويين الداخلي والخارجي يشهد بها العدو قبل الصديق.

إنها مسيرة عطاء مستمرة عنوانها الحزم والعزم بقيادة سيد المجد وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

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