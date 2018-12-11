شكرا لقرائتكم أهالي طالبات المتوسطة الأولى بأحد رفيدة: بناتنا في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ناشد عدد من أولياء أمور طالبات المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة أحد رفيدة الجهات المسؤولة عن التعليم وذلك بخصوص ما يتعلق بالصيانة داخل مرافق المدرسة.

وذكر أولياء الأمور أن بلاط الأرضيات خرج عن موقعة وبات يشكل خطراً حال مرور الطالبات من فوقه، كذلك تعطل دورات المياه وانسدادها سبب تلوث المكان وسط مخاوف من إصابة الطالبات بأضرار صحية، أيضاً يوجد أعطال في أجهزة التكييف ونزول العائد من مياه التكييف داخل الفصول الدراسية كذلك تعطل جهاز إنذار الحريق في المدرسة.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم تقدموا بعدة بلاغات وشكاوي لمكتب تعليم البنات بأحد رفيدة وإدارة التعليم بعسير ولكن مع الأسف لم تتجاوب إدارة التعليم ومكاتبها مع بلاغاتنا وشكوانا، ولم تعمل على تهيئة البيئة التعليمية والصحية والآمنة في هذه المدرسة وتساءلوا عن الجودة في تطوير المدارس المعلن عنها من قبل وزارة التعليم وإداراتها التي تتجاهل تطوير مدارس محافظة أحد رفيدة المتهالكة.

وطالب أولياء الأمور بتشكيل لجنة تُشرف على هذه المدرسة وتحاسب كل مسؤول قام باستلام المدرسة من المقاول المنفذ للمشروع بهذا الوضع وإيجاد حل سريع قبل حدوث كارثة لا قدر الله.

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