شكرا لقرائتكم أمير عسير للمتنازل عن قاتل شقيقه : عملك عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين إلى أهمية نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح بين الناس, إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على الإصلاح بين أبناء المجتمع ، منوهاً سموه بالدعم الذي تحظى به اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس , مبينا سموه أن العفو والصفح لوجه الله تعالى من أحب الأعمال إلى الله تعالى .

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رفيدي بن سعيد بن أحمد العسيري الذي تنازل لوجه الله تعالى عن المدعو محمد بن أحمد بن محمد العسيري المتسبب في مقتل شقيقه أحمد بن سعيد العسيري لوجه الله تعالى.

وأشاد أمير عسير بما قام به العسيري من تنازل لوجه الله تعالى ضارباً بذلك أروع الأمثلة في العفو والصفح والتسامح ، مبيناً أن ما قام به هو عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة , وبادرة إنسانية نبيلة ، مشيراً إلى أن ذلك ليس بمستغرب على أبناء الوطن.

من جهته أعرب رفيدي العسيري عن شكره لسمو أمير منطقة عسير على ما يبذله من جهود في سبيل إصلاح ذات البين والسعي للخير بين أفرد المجتمع .

حضر اللقاء الشيخ علي بن يحيى الحياني شيح قبيلة بني زيد رجال ألمع ,ونائب قبيلة العرافجة أحمد العرفجي وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي .

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.