شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم تعوض الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، في ظل توقعات تشير إلى احتمالية عدم قيام (المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية إلى 1247.92 دولار، بزيادة بنسبة 0.3 في المئة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنفس النسبة لتسجل 1252.6 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر أونصة بنسبة 0.5 في المئة إلى 14.59 دولار للأونصة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.