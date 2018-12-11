شكرا لقرائتكم العواد : 4 سنوات مفعمة بالطموح والنجاح مع سيد العزم والحلم سلمان المجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بالتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال العواد بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة: في هذا اليوم المجيد يتجدد الحب والولاء لقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله. إنها سنوات خيرٍ وعِزة، مفعمة بالطموح .. ملأى بالتنمية والنقلات الفذّة من نجاح إلى نجاح مع سيد العزم والحلم سيدي سلمان المجد.

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