شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جازان» يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم (الثلاثاء). حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم (الثلاثاء). جاء ذلك عبر حساب إمارة منطقة جازان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»



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