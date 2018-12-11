شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 200 خيمة للمستفيدين في مديريتي ناطع وعمران بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (البيضاء) قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 200 خيمة على 1,200 مستفيد في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء. قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 200 خيمة على 1,200 مستفيد في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.



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