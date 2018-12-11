شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع حقائب مدرسية وأطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في شمال لبنان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (شمال لبنان)قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,360 حقيبة مدرسية و 1,710 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
وشمل التوزيع مدرسة «النبي كزيبر الرسمية»، و مدرسة «تل الزراعة الرسمية المختلطة»، و مدرسة «حلبا الرسمية للبنين»، في محافظة شمال لبنان.
وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.
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