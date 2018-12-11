شكرا لقرائتكم خبر عن طفل الـ 10 سنوات ينهي حياته منتحراً في وادي بن هشبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أنهى الطفل عبدالعزيز الشهراني (10 سنوات)، حياته مساء أمس (الاثنين) عند قيامه بربط حبل إحدى ستائر نوافذ منزلهم على رقبته، وأنتحر شنقاً، بعدما طلب إحدى أفراد أسرته جهاز جوال إلا إنها رفضت. وقال عمه عبدالله سعيد الشهراني لـ«الخليج 365»: بأن والدته أول من شاهدته منتحراً، وأصيبت بالصدمة من هول المنظر، وطلبت على الفور المساعدة من الجيران، الذين نقلوه إلى أحد المستوصفات الطبية المجاورة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن القدر كان أسرع. وأضاف بأن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وكذلك الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، والتأكد من طبيعة الوفاة. مشيراً إلى أداء صلاة الميت على جثمان الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الشيخ سعد العمري بحي شباعة في المحافظة، فيما سيوارى الثرى بمقبرة مصلوم، وستتلقى الأسرة العزاء في منزل والده بمركز وادي بن هشبل.

من جهته طالب عم الفقيد عبر "الخليج 365"، الآباء والأمهات بمتابعة أبنائهم والحرص الشديد عليهم أولاً بأول، والتعرف عن قرب على ما يقومون بمشاهدته عبر أجهزة الجوال، التي يتصفحون من خلالها مواقع خطيرة تستدرجهم إلى الخطر والانتحار.