شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، سفير ألمانيا لدى المملكة بورغ راناو، والقنصل العام بجدة هولغر زيلغر. استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، سفير ألمانيا لدى المملكة بورغ راناو، والقنصل العام بجدة هولغر زيلغر. وجرى خلال اللقاء, تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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