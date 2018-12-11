شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة تنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشروعات بمكتبه بالأمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة.

وأكد سموه أن الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة للمتابعة والتنسيق بين الإدارات للقضاء على أي عائق قد يواجه تنفيذ المشروعات، مؤكداً أهمية مواصلة الأداء, ووضع الخطط بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن, تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وولي عهده الأمين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في منطقة تبوك والاطلاع على نسب الإنجاز في تلك المشروعات، كما جرى استعرض تقرير عن توزيع أحياء مدينة تبوك إلى 4 مناطق, وتقييم حالة الخدمات في المنطقة الثانية, وتحديد الأولويات في تقديم الخدمات لتلك المناطق, واستكمالها حسب الأولويات التنموية لتلك الأحياء, وما جرى تنفيذه من أعمال.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات.