القتل تعزيرا لمهرب مخدرات بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجوف

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني عيد بن أسعد بن سعيد الأحمد - سعودي - لتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ونفذ حكم القتل في الجاني عيد بن أسعد بن سعيد الأحمد اليوم في منطقة الجوف.