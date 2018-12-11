شكرا لقرائتكم خبر القصاص لقاتل مواطن في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الخبر

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني أحمد بن مسفر بن شعبان المعاوي - سعودي - لقتله محمد بن عبدالله بن محمد العسيري - سعودي -، وذلك بطعنه وضربه مما أدى لوفاته.

وأوضحت الداخلية أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من ورثة القتيل ورشده ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة الوكيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونفذ الحكم أمس في الخبر بالمنطقة الشرقية.