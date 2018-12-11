السعودية | هذا ما قالته الطفلة التي أشعلت الحلم السعودي "سبارك"

شكرا لقرائتكم هذا ما قالته الطفلة التي أشعلت الحلم السعودي "سبارك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هبطت مركبة سعودية من الفضاء تقودها طفلة طموحة، لتقف إلى جوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتشعل فتيل الحلم السعودي، خلال حفل إطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك".

الطفلة غلا الحربي، التي حققت حلمها بالمشاركة في حدث له صدى عالمي، تحدثت لـ "العربية.نت" عن مشاركتها الفريدة في وضع حجر الأساس للمشروع بعد استلام الشعلة من راعي الحدث.

وقالت غلا: "تدربت أسبوعاً كاملاً على هذه المهمة، بعد اختياري من لجنة مختصة من بين عدة فتيات. وكانت لي مشاركات عديده سابقة في جمعية الثقافة والفنون ومهرجانات متعددة".

وأضافت غلا ذات الـ11 عاماً: "كانت القاعة ممتلئة والكل يراقب ما أفعله.. عندما هبطت المركبة، سلمت على الأمير محمد بن سلمان من بعيد وابتسم في وجهي، ثم ناولني زميلي المشعل، لأقوم بإيصاله للمكان المخصص".

وتابعت: "كانت تجربتي هذه حلم يتحقق، وسوف تساعدني في هدفي الرئيسي، وهو المشاركة في أفلام ومسرحيات".

الحدث كان مساء أمس الاثنين، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران شرق السعودية، بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ورئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.