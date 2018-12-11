السعودية | هل تصدق أن هذه أودية في جنوب السعودية؟

شكرا لقرائتكم هل تصدق أن هذه أودية في جنوب السعودية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أودية تشكلت جنوب السعودية، مزجت بين السهول والجبال، وتتدفق منها المياه الطبيعية، لتنتشر على جوانبها أشجار خضراء ملأت تلك المواقع بالجمال الساحر، كما تمتلك هذه الأودية مناخاً ماطراً طوال العام.

"العربية.نت" وثقت جماليات الطبيعة، التي جمعت الماء والخضرة والدفء لتحاكي الوجدان والمشاعر. وتستهوي هذه الأودية العديد من عشاق الطبيعة والتنزه البيئي.

تتنوع تضاريسها الجغرافية، فمنها أودية قصيرة تتصف بالضيق وارتفاع الجوانب وشدة الانحدار في مجاريها العليا التي تجتاز النطاق الجبلي، ثم تتجمع الأودية الجبلية في أودية أكبر يتزايد اتساعها وتنفرج جوانبها ويقل انحدارها في المنطقة السهلية، وفي النهاية تتفرع الأودية إلى مواقع متسعة النطاق.

ويبلغ عدد الأودية في #جنوب_السعودية أكثر من 50 وادياً يكمل بعضها البعض. من تلك الأودية، وادي الجوف ويبه ونخال ونعمة، الذي يقع في تهامة شمال منطقه عسير، والتي تزدهر في فصل الشتاء حيث تكون في أوج جمالها الطبيعي.