شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يستقبل العسيري المتنازل عن قاتل شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسة لإصلاح ذات البين في مكتبه بالإمارة اليوم, المواطن رفيدي بن سعيد بن أحمد العسيري الذي تنازل لوجه الله تعالى عن قاتل شقيقه أحمد بن سعيد العسيري - رحمه الله -.

وأكد سموه أهمية نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح بين الناس, إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على الإصلاح بين أبناء المجتمع، منوهاً بالدعم الذي تحظى به اللجنة الرئيسة لإصلاح ذات البين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس .

وبين سموه أن العفو والصفح لوجه الله تعالى من أحب الأعمال إلى الله تعالى، مشيداً بما قام به العسيري من تنازل لوجه الله تعالى ضاربا بذلك أروع الأمثلة في العفو والصفح والتسامح, وأن ما قام به عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة, وبادرة إنسانية نبيلة.

من جهته أعرب رفيدي العسيري عن شكره لسمو أمير منطقة عسير على ما يبذله من جهود في سبيل إصلاح ذات البين والسعي للخير بين أفراد المجتمع.

حضر الاستقبال شيخ قبيلة بني زيد رجال ألمع علي بن يحيى الحياني, ونائب قبيلة العرافجة أحمد العرفجي وأمين عام اللجنة الرئيسة لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي.