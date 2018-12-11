شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: "سبارك" صرحاً عالمياً للطاقة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمناسبة وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة " سبارك"

وقال سموه لقد تشرفت المنطقة الشرقية بزيارة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسعدت بتدشين سموه لمدينة الملك سلمان للطاقة، التي تشكل صرحا عالميا للطاقة المستدامة وحاضنة للصناعات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وجسرا لتوطين التقنية والصناعات الحديثة، ورافدا من روافد الخير للاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص.

وبين سموه بأن مدينة " سبارك" تضاف إلى منظومة المدن الصناعية في المملكة، مما يعزز دورها الريادي في التجمعات الصناعية الحديثة المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والمعززة لاستراتيجية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تعتمد في مضامينها على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل.

وأضاف سموه بأنه من حسن الطالع أن يتزامن تدشين مدينة سبارك مع ذكرى البيعة الرابعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، ما يجعلنا نستشعر اهتمامه، حفظه الله، بالتنمية الاقتصادية والبشرية على وجه الخصوص.