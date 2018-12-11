شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على موقع أول محطة نووية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان وعدد من منسوبي المدينة.

واطلع سموه على عرض لموقعين مختارة ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية لإنشاء أول محطة نووية في المملكة ، وكذلك الدراسات المستفيضة بشأن ملاءمة الموقعين من عدة نواحي أهمها السلامة لإنشاء أول محطة نووية في المملكة.

كما استعرض سمو أمير المنطقة الشرقية كيفية تنظيم الفائدة للموقعين لأن تكون مصدراً آمناً لإنتاج الكهرباء وكذلك مدخلاً مهماً لتقنيات الطاقة الذرية في المملكة.

وأكد سموه على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة الشرقية مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، مع الحرص على تطبيق كافة جوانب السلامة في المدينة ، متمنياً سموه للقائمين عليها التوفيق والسداد.

من جانبه قدم رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته وحرصه ومتابعته لمشاريع المدينة سائلاً الله العلي القدير التوفيق للجميع .