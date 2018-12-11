شكرا لقرائتكم فيديو نادر.. الضباب يخفي معالم مدينة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غطى الضباب صباح اليوم الثلاثاء مدينة حائل بشكل كامل في مشهد نادر حدوثه.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من قمة جبل السمراء، اختفاء المدينة بشكل كامل بسبب الضباب الكثيف الذي لف المدينة صباح اليوم.

وكانت الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى استمرار تدني الرؤية الأفقية على منطقة حائل بسبب الضباب حتى قبيل ظهر اليوم.

حساب متابعات الخليج 365 : الإناث المستقلات تفوقن على الذكور في الدفعة الـ13



حساب متابعات الخليج 365 .. الحالة مدفوعة ولم تصل رسالة من البنك!



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.