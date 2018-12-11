شكرا لقرائتكم عبدالرحمن البراك رئيساً لمجلس إدارة وقت اللياقة .. والصقري نائباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عقد مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) المنتخب للدورة الحالية، والتي بدأت أمس (اجتماعها الأول) في تمام الساعة العاشرة صباحاً حيث تمت الموافقة على القرارات التالية:

1- تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

2- تعيين الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3- تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الحالية بدءاً من تاريخ 10-12-2018م وحتى تاريخ 09-12-2021م، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

أ‌- الأستاذ / علي بن حمد الصقري (غير تنفيذي)، رئيساً للجنة.

ب‌- الأستاذ / طارق بن خالد العنقري (مستقل)، عضواً باللجنة.

ج‌- الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن الموسى (مستقل)، عضواً باللجنة.

د‌- الأستاذ / أحمر أعظم، الرئيس التنفيذي للشركة، عضواً باللجنة.

4- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية بدءاً من تاريخ 10-12-2018م وحتى تاريخ 09-12-2021م، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

أ‌- الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم (مستقل)، رئيساً للجنة.

ب‌- الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (غير تنفيذي)، عضواً باللجنة.

ج‌- الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري (غير تنفيذي)، عضواً باللجنة.

علماً بأنه تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتسمية أعضائها من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت يوم الأحد بتاريخ 02-04-1440هـ الموافق 09-12-2018م.

هذا ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة السابق على قام به من مجهودات قيمة في الفترات الماضية.

كما يشكر مجلس الإدارة عموم المساهمين على ثقتهم بانتخابهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة.وسيعمل المجلس جاهداً بإذنه تعالى على تحقيق مصالح الشركة من خلال بذل واجبي العناية والولاء في إدارتها وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وذلك من خلال تبني مبادرات استراتيجية تضمن الحفاظ على مركز الشركة القيادي بقطاع الرياضة، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والتقيد كذلك بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.كما يود مجلس الإدارة التأكيد على الدور المناط بالشركة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخاصةً بما يتعلق بأهداف برامج الرؤية ذات العلاقة والمتعلقة بجودة الحياة وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.