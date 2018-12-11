شكرا لقرائتكم جراحة عاجلة تنقذ يد طفلة من البتر بمستشفى الملك خالد‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد من إنقاذ يد طفلة في السنة الثانية من العمر من البتر؛ إثر تعرضها لسقوط تسبب كسر في يدها.

حضرت الطفلة برفقة والدها إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وبعد معاينتها من قِبل فريق جراحة العظام، اتضح وجود تغير واضح في لون اليد، وعلى الفور تم استدعاء فريق جراحة الأوعية الدموية لفحص الحالة.

وبعد معاينتها من قِبل فريق جراحة الأوعية الدموية تبين وجود نقص تروية في اليد اليسرى، ما تسبب بعدم وصول الدم إلى اليد كون لون اليد تغير إلى اللون الأصفر مع برودتها؛ ما قد يُعرِّض يد الطفلة للبتر، لا قدر الله، في حال تأخر الإجراء الطبي، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إدخالها لغرفة العمليات لإنقاذها.

وأثناء العملية اتضح أن الشريان العضدي مضغوط في منطقة العظم المكسور؛ ما تسبب في انسداد وعدم تدفق الدم بشكل طبيعي إلى اليد، وتم تحرير الشريان العضدي وإبعاده عن العظم المكسور، وبتوفيق من الله تدفق الدم من الشريان ووصل إلى اليد وعادت يد الطفلة إلى وضعها الطبيعي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.