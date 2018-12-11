شكرا لقرائتكم طلاب موهبة يحققون إنجازاً تاريخياً للمملكة في أولمبياد العلوم الدولي ويحصدون 8 جوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً تاريخياً في الأولمبياد الدولي للعلوم للناشئين في مجال العلوم، بحصول طلاب “موهبة” على أول ميدالية ذهبية للمملكة في الأولمبياد الدولي للعلوم حققها الطالب أحمد المهنا، إضافة إلى ميدالية فضية للطالب القاسم السنغالي و٣ ميداليات برونزيات لكل من: سهام السلامة، ميثم البحراني، وفواز العتيبي.

وحصد طلاب “موهبة” 8 ميداليات، في هذه المنافسة التي تضم 300 طالب وطالبة من 48 دولة شاركت في الأولمبياد الذي استضافته جمهورية بتسوانا خلال الفترة من 2 إلى 12 من ديسمبر الجاري. ‏

كما حقق فريق المملكة المركز الثاني على المستوى الدولي في الاختبار العملي بفوز كل من: أحمد المهنا، وسهام السلامة، والقاسم السنغالي على 3 ميداليات فضية إضافية؛ ليكون مجموع الميداليات التي حققتها المملكة في هذه المنافسة 8 ميداليات.

ورفع الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتور سعود المتحمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذا الإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققه طلاب وطالبات الوطن.

وأشار الدكتور المتحمي إلى أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم، منوهاً كذلك بالدور الريادي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وجامعة الملك سعود؛ لدورهما مع “موهبة” في رعاية الطلبة الموهوبين ودعمهم العلمي؛ باستضافة جامعة “كاوست” المعسكر التدريبي للفريق السعودي المشارك في أولمبياد العلوم للناشئين لمدة عامين بمشاركة عدد من المدربين الوطنيين ذوي الخبرة، واستضافة جامعة الملك سعود التدريب العملي للفريق، والهيئة الملكية للجبيل وينبع لاستضافتها الملتقيات المركزية، وأيضاً مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأضاف معالي الأمين العام أن “موهبة” تُنهي عام 2018 بهذا الإنجاز التاريخي، ليكون تتويجاً للجهود المخلصة والعمل المستمر من موهبة وتفاعل الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية لتأخذ المملكة موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة.

وضم فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الدولي للعلوم للناشئين 2018، 6 طلاب وطالبات، وهم: أحمد آل مهنا، القاسم السنغالي، سهام السلامة، ميثم البحراني، فواز العتيبي، وجود أسامة.

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