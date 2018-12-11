شكرا لقرائتكم خبير أرصاد يتوقع اضطرابات جوية على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: إن وسط وشرق أوروبا يشهدان هواءً قطبيًّا باردًا، ينتج عنه خلق اضطراب جوي يتأثر به شمال غرب المملكة، ثم باقي المناطق.

وتابع كراني، عبر حسابه الرسمي،: “هواء قطبي بارد على وسط وشرق أوروبا بدأ محوره يتعمق على شمال أواسط وشرق المتوسط، والذي سيؤدي إلى خلق اضطراب جوي شرق المتوسط، يمتدّ تدريجيًّا لشمال غرب المملكة ثم يأخذ مداه في التحرك على بقية المناطق”، مشيرًا إلى أن الاستقرار ما زال يسيطر على معظم الأجواء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقسًا باردًا، اليوم الثلاثاء، على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًّا على شرق ووسط المملكة، بينما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، لباحة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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