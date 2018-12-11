الان تتابع منح كسوة الشتاء لبنات الشهداء من طالبات تعليم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي حرص واهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بهذه الفئة الغالية على قلوبنا وشدد على ضرورة تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية وذلك نظير ما سطره آبائهم فداء لهذا البلد المعطاء من تضحيات مرحباً ببنات شهداء الواجب عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة بمسرح البنات.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي ومديرات الإدارات والمكاتب ومتمنياً لبنات الشهداء مزيداً من التوفيق والنجاح في اختباراتهن ومقدماً شكره لجميع القائمات على برنامج بنات الأوفياء لتكريم بنات الشهداء مع توزيع كسوة الشتاء.

ثم اشتمل البرنامج على العديد من الفقرات من ضمنها نشيد ترحيبي من أطفال الروضة ١٦ ونشيد (حنا مع الحكام) بمناسبة تجديد البيعة من طالبات ب/سديرة ثم مناظرة شعرية مآثر وأمجاد من طالبات ث/سديرة ثم مشاركة طالبات الصف الاول من مدرسة جميلة بنت الحارث بفقرة عن اللغة العربية ومقطع فيديو عن التفوق وارشادات للتفوق والنجاح.

ثم كلمة للتنمية الاجتماعية بالقيم ثم ارشادات صحية لفصل الشتاء ثم حوار مفتوح مع بنات الأوفياء لرصد أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهن في الحياة وطرح الحلول المقترحة ثم اختتم البرنامج بشهادات شكر للجهات المشاركة والداعمة في اللقاء.

يذكر أن برنامج أوفياء هو امتداد لمبادرة المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي التي انطلقت العام الماضي لتكريم بنات وأسر شهداء الواجب.