شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم صبيا»: تدشين أول مدرسة افتراضية عبر بوابة «عين» لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صبيا)

دشنت مساعدة مدير التعليم بمحافظة صبيا حنان بنت علي الحازمي اليوم (الثلاثاء) أول مدرسة افتراضية للتربية الخاصة عبر بوابة عين في تعليم صبيا ضمن مبادرة «تكنو تعليم وتعلم».

وأكدت الحازمي أهمية المدرسة الافتراضية، نظراً لمعاناة بعض فئات التربية الخاصة وانقطاعهم عن مواصلة الدراسة، لظروف قد تكون خارجة عن إرادة الأسر لتمكينهم من إكمال تعليمهم منتظمين داخل المدرسة الافتراضية، مفيدة بأنه سيتم تدريب الطلاب وأُسرهم على عدد من التقنيات والتطبيقات الإلكترونية كالباركود والبليكرز وغيرها.

وأضافت أن المشروع في مرحلته الأولى يطبق لطالبات التربية الفكرية في المرحلة المتوسطة، ومن ثم سيتم التوسع لفتح فصول لجميع فئات التربية الخاصة «السمعي، البصري، صعوبات التعلم، التوحد» بالتعاون بين قسم التربية الخاصة، ومركز الدعم التعليمي والإلكتروني.