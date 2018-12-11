شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة من «النيابة» ضد مقيم لبناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعداً للنظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه سمير علي بشير (لبناني الجنسية) بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 1440/4/16 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.

وبحسب الإعلان فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، وفي حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.