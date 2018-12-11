شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تعلن بدء التسجيل في برنامج إعداد المحامين والمحاميات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد بدء التسجيل في برنامج إعداد المحامين والمحاميات المؤهل لرخصة المحاماة، ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة ووزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن الهدف من البرنامج هو إعداد جيل جديد من المحامين المؤهلين، وتدريبهم وتأهيلهم علمياً وعملياً، لسد احتياج السوق السعودية من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مهنة المحاماة، مشيراً إلى أنه في ختام البرنامج يحصل المتدرب على رخصة المحاماة، إضافة إلى الإشراف المباشر من مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، مبيناً أن البرنامج تم إعداده نظرياً وعملياً، وفق منهجية علمية وتدريب احترافي، في حال انطباق الشروط على المتقدم، من خلال تدريب عملي منضبط يحقق جودة في المخرجات وتوفير بيئة مميزة للمتدربين والمتدربات والتنوع في مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين.

وأضاف الدكتور عقيل أن البرنامج يشمل عدداً من أدوات التطوير المهني المختلفة كحلقات النقاش والتدريب والمحاكاة والبحث الإجرائي والقراءات الموجهة، وفق منهجية علمية وتدريب احترافي من أعضاء هيئة التدريس المميزين من كلية الأعمال وكلية الشريعة وأصول الدين، وخبراء العدل والقضاء في وزارة العدل ومركز التدريب العدلي، مشيراً إلى إمكانية الاطلاع على الخطة الدراسية والتسجيل في البرنامج عبر الرابط الإلكتروني https://jtc.gov.sa/diploma.html.