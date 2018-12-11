شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 26 عملية قلب مفتوح بمركز «عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد» في عرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أجرى مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب بعرعر، 26 عملية قلب مفتوح ناجحة، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2018.

وأوضحت «صحة الحدود الشمالية» أنه بلغ عدد مرضى التخطيط والتصوير الطبي 3104 مرضى، وعدد المرضى المحولين من مستشفيات المنطقة والجوف 314 مريضاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 3749 مراجعاً.

وأضافت أنه بلغ عدد تنويم النساء 67 مريضة و124 مريضاً بقسم الرجال، وذلك خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد مرضى تنويم العناية القلبية 101 مريض، وتم عمل 324 عملية قسطرة.

يذكر أن «صحة الحدود الشمالية» يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً «مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان»، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة «الطوارئ والعناية المركزة»، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.