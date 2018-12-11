القيادة تهنئ كينيا بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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