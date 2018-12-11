"تعليم جازان" ينظم ندوة بعنوان "النزاهة سلم التنمية"

محمد بن مسعود - الدمام - نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "النزاهة سلم التنمية"، ضمن فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وشارك في الندوة، التي عقدت بمسرح الإدارة العامة بمدينة جيزان، عضو الإفتاء والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية، الشيخ محمد بن شامي شيبة، ومدير فرع هيئة مكافحة الفساد بجازان عبدالرحمن بن لاحق الشهراني ورئيس دائرة التحقيق في قضايا الوظيفة العامة ودائرة مكافحة الفساد بجازان، إبراهيم عبده هباش؛ وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري.

واشتملت الندوة على عدة محاور بدأها "شيبة" بكلمة عن المنهج الإسلامي في حماية المجتمع من الفساد والتشريع الإسلامي في إقامة الحدود وجهود الدولة لمحاربة الفساد.

وتحدّث مدير فرع هيئة مكافحة الفساد بجازان؛ مؤكداً أن محاربة الفساد طريق لتنمية وطننا، وعن خطورته واهتمام الدولة بمحاربة الفساد منذ تأسيسها.

وفي المحور الأخير؛ تناول رئيس دائرة التحقيق في قضايا الوظيفة العامة ودائرة مكافحة الفساد بجازان، الإجراءات والآليات القانونية لمكافحة الفساد.

من جانب آخر، ذكر "دويري" أن هذه الندوة جاءت في إطار التكامل والتعاون بين الإدارات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: هذه الندوة تأتي امتداداً لفعاليات متعددة نُفّذت في مدارس تعليم جازان "بنين- بنات" لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي في الميدان والتوعية بخطر الفساد وما يشكله من تعطيل لعجلة التنمية.

وقدّم الشكر للمدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، على إقامة ودعم هذه البرامج، وجميع ضيوف ومتحدثي الندوة.