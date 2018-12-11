"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية: تستمر حتى الثامنة

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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.
ودعت المديرية الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ، لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.
"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية: تستمر حتى الثامنةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.
ودعت المديرية الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ، لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
01:27 PM
قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار
حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.
ودعت المديرية الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ، لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.
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المصدر : الخليج 365
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