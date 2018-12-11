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انت الان تتابع "الجزائية" تحدّد موعداً للمدعى عليه سمير بشير لنظر قضيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حدّدت المحكمة الجزائية المتخصّصة موعداً؛ للنظر في الدعوة المُقامة من النيابة العامة ضدّ المدعى عليه سمير علي بشير (لبناني الجنسية) بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 16 / 04 / 1440 هـ، الساعة التاسعة صباحاً؛ للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.
وبحسب الإعلان، فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدّد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، وفي حال عدم حضوره أو مَن يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
"الجزائية" تحدّد موعداً للمدعى عليه سمير بشير لنظر قضيتهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
حدّدت المحكمة الجزائية المتخصّصة موعداً؛ للنظر في الدعوة المُقامة من النيابة العامة ضدّ المدعى عليه سمير علي بشير (لبناني الجنسية) بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 16 / 04 / 1440 هـ، الساعة التاسعة صباحاً؛ للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.
وبحسب الإعلان، فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدّد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، وفي حال عدم حضوره أو مَن يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
01:22 PM
الإعلان يُلزمه بالحضور في المحكمة بالرياض أو مَن يمثله بوكالة
حدّدت المحكمة الجزائية المتخصّصة موعداً؛ للنظر في الدعوة المُقامة من النيابة العامة ضدّ المدعى عليه سمير علي بشير (لبناني الجنسية) بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 16 / 04 / 1440 هـ، الساعة التاسعة صباحاً؛ للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.
وبحسب الإعلان، فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدّد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، وفي حال عدم حضوره أو مَن يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
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المصدر : الخليج 365
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