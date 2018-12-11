"الجزائية" تحدّد موعداً للمدعى عليه سمير بشير لنظر قضيته

محمد بن مسعود - الدمام - الإعلان يُلزمه بالحضور في المحكمة بالرياض أو مَن يمثله بوكالة

حدّدت المحكمة الجزائية المتخصّصة موعداً؛ للنظر في الدعوة المُقامة من النيابة العامة ضدّ المدعى عليه سمير علي بشير (لبناني الجنسية) بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 16 / 04 / 1440 هـ، الساعة التاسعة صباحاً؛ للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.

وبحسب الإعلان، فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدّد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، وفي حال عدم حضوره أو مَن يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.