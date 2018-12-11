بعد 3 أشهر بلا مأوى ودورة مياه.. مدرسة بديلة تُنهي معاناة الحارس "القارحي"

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوباً من "تعليم مكة" مع استغاثة نشرتها "الخليج 365".. نُقل إلى أخرى تتوفر بها خدمات

أنهت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، مشكلة أحد حراس المدارس التابعة لها، بعد تذمره من عدم توفر مأوى ولا دورة مياه في مدرسته التي يعمل بها حارساً منذ ثلاثة أشهر، وقامت بنقله إلى مدرسة أخرى تتوفر بها كل الخدمات.

جاء ذلك تجاوباً مع خبر نشرته "الخليج 365"، قبل أسبوعين، تحت عنوان "حارس مدرسة بمكة بلا مأوى ودورة مياه منذ 3 أشهر.. والجيران يتدخلون".. شكا فيه العم عبدالله القارحي الذي يعمل حارس مدرسة بنات بمكة المكرمة، من عدم توفر مأوى ولا دورة مياه بمدرسته منذ ثلاثة أشهر، بعد أن تم نقل المدرسة التي كان يعمل بها إلى مبنى آخر، عبارة عن وقف؛ لافتاً إلى أن محاولاته على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولي التعليم في إيجاد وتوفير غرفة ودورة مياه، باءت بالفشل.

وكانت "الخليج 365" قد تلقت استغاثة من "القارحي" الذي أفاد بأنه يعمل حارساً بإحدى مدارس البنات بحي الستين في مكة المكرمة، برفقة زوجته؛ حيث يقضي أكثر من 6 ساعات طيلة اليوم الدراسي أمام بوابة المدرسة الموكل بحراستها، دون توفر غرفة تقيه حرارة الشمس؛ فضلاً عن عدم توفر دورة مياه، إطلاقاً.

وأشار إلى أنه حاول مراراً وتكراراً التواصل مع مسؤولي إدارة تعليم مكة؛ لتوفير مأوى له أسوة بزملائه في المدارس الأخرى؛ غير أن محاولاته باءت بالفشل، ولم تجد مطالباته على مدى ثلاثة أشهر نفعاً، سوى الوعود التي لم تنفذ؛ على حد تعبيره.

ولفت، حينها، إلى أن تعاون الجيران أسهم في التقليل من معاناته، بعد أن فتحوا منازلهم، لانتشاله من الوضع المأساوي الذي يعيشه؛ مطالباً إدارة تعليم مكة بضرورة إنهاء مشكلته، قبل أن يتم نقله إلى مدرسة أخرى تتوفر فيها غرفة ودورة مياه خاصتين به.

من جانبه رفع خال "حارس المدرسة"، منصور الهذلي شكره وتقديره لـ"الخليج 365" على إيصال معاناة قريبه للمسؤولين، كما قدّم شكره للإدارة التعليمية بمكة المكرمة التي وقفت على المعاناة وقامت بتأمين مدرسة أخرى تتوفر بها كامل الخدمات؛ لتنهي بذلك أزمة استمرت ثلاثة أشهر.