"مكتب وزارة البيئة بالقريات" يطلق مبادرة "نثر البذور الرعوية" غداً

محمد بن مسعود - الدمام - الفعالية تقام بـ"وريك" قرب قرية عين الحواس بعد اكتمال الاستعدادات

يطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات، مبادرة "نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية"، برعاية محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، يوم غد الأربعاء، بموقع "وريك" بالقرب من قرية عين الحواس، بعد اكتمال الاستعدادات.

وتم توجيه الدعوة لبعض الجهات الحكومية والجمعيات والروابط البيئية وطلاب المدارس للمشاركة في هذه الفعالية.

يُذكر أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال التشجير ومكافحة التصحر على مستوى جميع مناطق المملكة.