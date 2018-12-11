الندوة العالمية للشباب الإسلامي توزع مخصصات الأيتام في السنغال

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عشرات المكفولين وأسرهم وعدد من الشخصيات المجتمعية

وزّع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، مؤخراً، مخصصات الأيتام المكفولين في مقر مكتب الندوة بالعاصمة دكار.

وجاء التوزيع خلال حفل حضره عشرات الأيتام المكفولين وأسرهم وعدد من الشخصيات المجتمعية، وعبّر الجميع عن فرحهم وامتنانهم لدور الندوة في رعاية الأيتام والمساهمة في التخفيف عنهم.

وأكد مدير مكتب الندوة، أهداف الندوة الإنسانية المتمثلة في رعاية الأيتام حتى يكونوا عناصر صالحة في مجتمعاتهم؛ من خلال التعليم والمعرفة والابتعاد عن الفقر والجهل والتطرف والانحراف الذي يهلك الأمم والشعوب.