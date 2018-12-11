السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تحقق جائزة رواد التواصل الاجتماعي في مجال " التعليم على مستوى الوطن العربي "



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

حَصَدتْ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن فئة "التعليم"؛ وذلك في حفل تكريم الفائزين بالجائزة، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي تُعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات بشكل سنوي.

وهدفت الجائزة إلى تكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل والاحتفاء بأفكارهم الإيجابية، وتحفيز التفكير الإبداعي وتوظيف وسائل التواصل بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خاصةً مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني واستخدامها كمنصات إعلامية لبث الأخبار والإسهام في عملية تطوير المجتمعات العربية.

وتسلط الجائزة السنوية الضوء على أبرز مبادرات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الوطن العربي عن20 فئة في مختلف القطاعات والتخصصات، وقد تم تكريم الأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيراً وتميزاً على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئات: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمدونات، والإعلام، والرياضة، والتسامح والإيجابية، وخدمة المجتمع، والتعليم، والشباب، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والسياسة، والصحة، والفنون، والأمن والسلامة، والتسوق، والبيئة، والسياحة، والترفيه .

وفازت الجامعة في فئة التعليم نظير تفاعلها المتميز مع الجمهور الداخلي والخارجي من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ومشاركتها لهم في الأخبار والفعاليات والمناسبات وما تقدمه لهم من الخدمات والدعم والتواصل، إضافة إلى اهتمامها بنشر الوعي الثقافي والإثراء المعرفي في مختلف المجالات لأفراد المجتمع.

يذكر أن "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" تحتفي بالإبداع والمبدعين في تعزيز قنوات التواصل ما بين المجتمعات المختلفة والأشخاص ممن لهم تأثير ملموس في تطوير مجتمعاتهم، وأيضاً المساهمين عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعي في تحفيز تقدم المجتمعات وازدهارها، ويعد فوز جامعة الاميرة نورة أول فوز للجامعات

//انتهى//

13:33ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحَصَدتْ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن فئة "التعليم"؛ وذلك في حفل تكريم الفائزين بالجائزة، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي تُعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات بشكل سنوي.وهدفت الجائزة إلى تكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل والاحتفاء بأفكارهم الإيجابية، وتحفيز التفكير الإبداعي وتوظيف وسائل التواصل بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خاصةً مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني واستخدامها كمنصات إعلامية لبث الأخبار والإسهام في عملية تطوير المجتمعات العربية.وتسلط الجائزة السنوية الضوء على أبرز مبادرات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الوطن العربي عن20 فئة في مختلف القطاعات والتخصصات، وقد تم تكريم الأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيراً وتميزاً على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئات: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمدونات، والإعلام، والرياضة، والتسامح والإيجابية، وخدمة المجتمع، والتعليم، والشباب، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والسياسة، والصحة، والفنون، والأمن والسلامة، والتسوق، والبيئة، والسياحة، والترفيه .وفازت الجامعة في فئة التعليم نظير تفاعلها المتميز مع الجمهور الداخلي والخارجي من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ومشاركتها لهم في الأخبار والفعاليات والمناسبات وما تقدمه لهم من الخدمات والدعم والتواصل، إضافة إلى اهتمامها بنشر الوعي الثقافي والإثراء المعرفي في مختلف المجالات لأفراد المجتمع.يذكر أن "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" تحتفي بالإبداع والمبدعين في تعزيز قنوات التواصل ما بين المجتمعات المختلفة والأشخاص ممن لهم تأثير ملموس في تطوير مجتمعاتهم، وأيضاً المساهمين عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعي في تحفيز تقدم المجتمعات وازدهارها، ويعد فوز جامعة الاميرة نورة أول فوز للجامعات السعودية في قمة التواصل الاجتماعي العربي.//انتهى//13:33ت م0068

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