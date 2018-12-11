السعودية اليوم / رئيس لجنة الصداقة بمجلس الشورى يجتمع بالسفير الطاجيكي لدى المملكة



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

اجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

وفي بداية الاجتماع رحب عبد العزيز العيسى بالسفير الطاجيكي في زيارته للمجلس, مؤكداً أهمية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، معرباً عن شكره للسفير قاسمي ودوره في توطيد العلاقات بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.

وأكد العيسى على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين المبنية على التعاون المشترك بينهما في العديد من الجوانب السياسة، والثقافية، والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الطاجيكي المتمثلة في لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جهته نوه سفير جمهورية طاجيكستان بالثقل الذي تمثله المملكة العربية السعودية في العالم الاسلامي وتأثيرها في المنطقة.

وأعرب السفير الطاجيكي عن شكره وتقديره لرئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية على حفاوة الاستقبال معبراً عن سعادته بزيارته لمجلس الشورى، كما أشاد بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية العمل لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وذلك لوجود العديد من القواسم المشتركة، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

13:29ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في المجلس عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى في مقر المجلس بالرياض اليوم, بالسفير فوق العادة المفوض لجمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.وفي بداية الاجتماع رحب عبد العزيز العيسى بالسفير الطاجيكي في زيارته للمجلس, مؤكداً أهمية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، معرباً عن شكره للسفير قاسمي ودوره في توطيد العلاقات بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.وأكد العيسى على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين المبنية على التعاون المشترك بينهما في العديد من الجوانب السياسة، والثقافية، والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الطاجيكي المتمثلة في لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.من جهته نوه سفير جمهورية طاجيكستان بالثقل الذي تمثله المملكة العربية السعودية في العالم الاسلامي وتأثيرها في المنطقة.وأعرب السفير الطاجيكي عن شكره وتقديره لرئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية على حفاوة الاستقبال معبراً عن سعادته بزيارته لمجلس الشورى، كما أشاد بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية العمل لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وذلك لوجود العديد من القواسم المشتركة، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //13:29ت م0067

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