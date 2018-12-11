اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة



الكويت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5171 نقطة بنسبة ارتفاع 15ر0 %.

وبلغت كمية تداولات المؤشر 7ر83 مليون سهم تمت من خلال 4233 صفقة نقدية بقيمة 81ر19 مليون دينار كويتي (نحو 37ر65 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4742 نقطة وبنسبة ارتفاع 27ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر47 مليون سهم تمت عبر 1727 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 11ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5406 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر36 مليون سهم تمت عبر 2506 صفقة بقيمة 7ر16 مليون دينار (نحو 11ر55 مليون دولار).

// انتهى //

13:28ت م

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الكويت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5171 نقطة بنسبة ارتفاع 15ر0 %.وبلغت كمية تداولات المؤشر 7ر83 مليون سهم تمت من خلال 4233 صفقة نقدية بقيمة 81ر19 مليون دينار كويتي (نحو 37ر65 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4742 نقطة وبنسبة ارتفاع 27ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر47 مليون سهم تمت عبر 1727 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 11ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5406 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر36 مليون سهم تمت عبر 2506 صفقة بقيمة 7ر16 مليون دينار (نحو 11ر55 مليون دولار).// انتهى //13:28ت م0066

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