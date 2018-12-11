السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تأجيل تصويت مجلس العموم المقرر له اليوم على مسودة المغادرة الأوروبية التي توصلت إليها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً.

وأشارت الصحف إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي اليوم مع زعماء أوروبيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات تهدف إلى إنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا تلفزيونيًا تعهد فيه برفع الحد الأدنى للأجور وإجراءات إعفاءات ضريبية رداً على أربعة أسابيع من احتجاجات اتسمت بالعنف شهدتها البلاد.

// انتهى //

13:23ت م

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لندن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تأجيل تصويت مجلس العموم المقرر له اليوم على مسودة المغادرة الأوروبية التي توصلت إليها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً.وأشارت الصحف إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي اليوم مع زعماء أوروبيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات تهدف إلى إنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتناولت إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا تلفزيونيًا تعهد فيه برفع الحد الأدنى للأجور وإجراءات إعفاءات ضريبية رداً على أربعة أسابيع من احتجاجات اتسمت بالعنف شهدتها البلاد.// انتهى //13:23ت م0065

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