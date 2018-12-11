السعودية اليوم / ورشة عمل تعريفية " بكود البناء السعودي " ببلدية محافظة البدع



تبوك 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

نفذ فريق من الإدارة العامة لكود البناء بأمانة منطقة تبوك، أمس ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي، وذلك في بلدية محافظة البدع, إلى جانب القيام بجولة على مشروعات المباني ومصانع البلك والخرسانة في المحافظة لنشر ثقافة الكود السعودي وتطبيقه.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لكود البناء بأمانة المنطقة المهندس راشد بن عوده العطوي أن الفريق سيواصل جولاته لبلديات المنطقة، تباعاَ لعقد ورش عمل تعريفية بكود البناء, ونشر ثقافة تطبيقه على مشاريع المباني في المحافظات والمراكز التابعة.

وأفاد أن أن هذه المرحلة ستتبعها مرحلة ثانية تطبيقية لاشتراطات ومعايير ومتطلبات كود البناء السعودي، وفي المرحلة الأخيرة القيام بجولات تفتيشية للتأكد من التطبيق وتشمل المراحل جميع البلديات التابعة للأمانة.

// انتهى //

13:19ت م

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تبوك 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسنفذ فريق من الإدارة العامة لكود البناء بأمانة منطقة تبوك، أمس ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي، وذلك في بلدية محافظة البدع, إلى جانب القيام بجولة على مشروعات المباني ومصانع البلك والخرسانة في المحافظة لنشر ثقافة الكود السعودي وتطبيقه.وأفاد مدير عام الإدارة العامة لكود البناء بأمانة المنطقة المهندس راشد بن عوده العطوي أن الفريق سيواصل جولاته لبلديات المنطقة، تباعاَ لعقد ورش عمل تعريفية بكود البناء, ونشر ثقافة تطبيقه على مشاريع المباني في المحافظات والمراكز التابعة.وأفاد أن أن هذه المرحلة ستتبعها مرحلة ثانية تطبيقية لاشتراطات ومعايير ومتطلبات كود البناء السعودي، وفي المرحلة الأخيرة القيام بجولات تفتيشية للتأكد من التطبيق وتشمل المراحل جميع البلديات التابعة للأمانة.// انتهى //13:19ت م0064

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