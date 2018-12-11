سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولاً فرنسياً



بيروت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه.

وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الوضع على الحدود الجنوبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

// انتهـى//

13:14ت م

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بيروت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه.وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الوضع على الحدود الجنوبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهـى//13:14ت م0062

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