السعودية اليوم / تعليم صبيا يدشن أول مدرسة افتراضية عبر بوابة "عين" لذوي الاحتياجات الخاصة



صبيا 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

دشنت مساعدة مدير التعليم بمحافظة صبيا حنان بنت علي الحازمي اليوم, أول مدرسة افتراضية للتربية الخاصة عبر بوابة عين في تعليم صبيا ضمن مبادرة "تكنو تعليم وتعلم".

وأكدت الحازمي أهمية المدرسة الافتراضية, نظراً لمعاناة بعض فئات التربية الخاصة وانقطاعهم عن مواصلة الدراسة, لظروف قد تكون خارجة عن إرادة الأسر لتمكينهم من إكمال تعليمهم منتظمين داخل المدرسة الافتراضية,مفيدة أنه تدريب الطلاب وأُسرهم على عدد من التقنيات والتطبيقات الإلكترونية كالباركود و البليكرز وغيرها.

وأضافت أن المشروع في مرحلته الأولى يطبق لطالبات التربية الفكرية في المرحلة المتوسطة، ومن ثم سيتم التوسع لفتح فصول لجميع فئات التربية الخاصة "السمعي, البصري, صعوبات التعلم, التوحد" بالتعاون بين قسم التربية الخاصة، ومركز الدعم التعليمي والإلكتروني.

// انتهى //

13:13ت م

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صبيا 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسدشنت مساعدة مدير التعليم بمحافظة صبيا حنان بنت علي الحازمي اليوم, أول مدرسة افتراضية للتربية الخاصة عبر بوابة عين في تعليم صبيا ضمن مبادرة "تكنو تعليم وتعلم".وأكدت الحازمي أهمية المدرسة الافتراضية, نظراً لمعاناة بعض فئات التربية الخاصة وانقطاعهم عن مواصلة الدراسة, لظروف قد تكون خارجة عن إرادة الأسر لتمكينهم من إكمال تعليمهم منتظمين داخل المدرسة الافتراضية,مفيدة أنه تدريب الطلاب وأُسرهم على عدد من التقنيات والتطبيقات الإلكترونية كالباركود و البليكرز وغيرها.وأضافت أن المشروع في مرحلته الأولى يطبق لطالبات التربية الفكرية في المرحلة المتوسطة، ومن ثم سيتم التوسع لفتح فصول لجميع فئات التربية الخاصة "السمعي, البصري, صعوبات التعلم, التوحد" بالتعاون بين قسم التربية الخاصة، ومركز الدعم التعليمي والإلكتروني.// انتهى //13:13ت م0061

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