السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء الكويتي يلتقي وزير الخارجية الأرجنتيني



الكويت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فاوري الذ يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها, بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:13ت م

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الكويت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فاوري الذ يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها, بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:13ت م0060

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